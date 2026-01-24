Haberler

Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Suriye'de hükümetin terör örgütü YPG'ye orduya entegrasyon olmasına yönelik somut plan sunması için 20 Ocak'ta verilen 4 günlü süre, saat 20.00 itibarıyla sona erdi. YPG'nin nasıl bir karar alacağı bilinmezken, gözler her iki taraftan yapılacak açıklamalarda.

Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkesin kesinleşip kesinleşmeyeceği merak ediliyor. Şam hükümetinin terör örgütü YPG'ye orduya tam entegrasyonunun sağlanması için 20 Ocak'ta tanıdığı 4 günlük süre saat 20.00 itibarıyla sona erdi. Terör örgütünden henüz bir açıklama gelmedi.

"SÜRE UZATILDI" İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Haseke vilayetinin geleceğiyle ilgili terör örgütü YPG'ye verilen sürenin uzatıldığına dair iddiları yalanladı.

YPG'nin sürekli olarak ateşkesi uzatma taleplerinde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığını dile getiren Ahmed, "Bu arada YPG'nin amacının ne olduğu belirsiz. YPG bugün de kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydı." dedi.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONU VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Öte yandan terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.

