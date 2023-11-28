Suriye'de tarım işçilerine saldırı: 4 sivil yaralandı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib ilinin Zerdene köyündeki tarım işçilerine yönelik saldırısında 4 sivil yaralandı.

Halep'in batısındaki Meyzenez köyünde konuşlu Suriye rejim güçleri ve İran destekli terörist gruplar, İdlib'in kuzeydoğusundaki Zerdene köyünde patates toplayan tarım işçilerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 4 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastaneye sevk edildi.

Suriye ordusunun, 25 Kasım'da İdlib'in güneyindeki Kokfin köyüne düzenlediği saldırıda da 9 tarım işçisi hayatını kaybetmişti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.