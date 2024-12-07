Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 27 Kasım'da rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'a kadar ilerlemiş, Esad rejimine bağlı güçlerle çatışarak Dera ve Suveyda şehirlerini de ele geçirmişti.

MUHALİFLER ŞAM'A GİRMEK ÜZERE

Silahlı muhalif grupların ilerleyişi aralıksız devam ederken, bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kentleri bir bir ele geçiren muhalif gruplar, başkent Şam'a yaklaştı. Son olarak rejim karşıtları, El Sanameyn kentini de ele geçirdi. Muhaliflerin komutanı Şam'a 20 kilometre uzaklıkta olduklarını söyledi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.