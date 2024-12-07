Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var

 Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de muhalifler adım adım Şam'a doğru ilerliyor. Rejim karşıtı gruplar Humus, Dera ve Suveyda'nın ardından son olarak El Sanameyn kentini de ele geçirdi. Muhaliflerin komutanı Şam'a 20 kilometre uzaklıkta olduklarını söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 27 Kasım'da rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'a kadar ilerlemiş, Esad rejimine bağlı güçlerle çatışarak Dera ve Suveyda şehirlerini de ele geçirmişti.

MUHALİFLER ŞAM'A GİRMEK ÜZERE

Silahlı muhalif grupların ilerleyişi aralıksız devam ederken, bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kentleri bir bir ele geçiren muhalif gruplar, başkent Şam'a yaklaştı. Son olarak rejim karşıtları, El Sanameyn kentini de ele geçirdi. Muhaliflerin komutanı Şam'a 20 kilometre uzaklıkta olduklarını söyledi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Haberler.com / Ayça Elal - Dünya
img

Süper Lig devinden tarihi Messi hamlesi
img

İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu
img

Verdiği örnek istifa bile getirebilir
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıArda Yıldız:

Suriye yi alan Türkiyedir. Libyada Olduğu gibi

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtayfun najim:

haydi bakalım durmak yola devam

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCumali Keleş:

şamdan sonra sıra türkiyeye gelecek, Siyonistlerin senaryosu hızla ilerlerken akpciler sınırlar temizlenmemiş diye algı yapacaklar.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Esad'ı aramayalimda Saddam gibi

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGame Taxi:

Az kaldı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıülker kaya:

İngiliz politikası önce bir düşman oluşturur, sonra onu bahane edip işgal eder. Şimdi de bu bölgedeki karışıklığı bahane edip uluslararası bir müdahale ve sonrasında İsrail’e hediye etmezler inşallah. Siyasilerin söylemine çok aldanmamalı. . Dün milliyetçi olan bugün PKK başını milletvekili yapmaya çalışıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoguz ates:

2.dünya savaşında ki gibi ABD nin çıkıp nükleer bomba attığı gibi son dk hile yapmasın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalper tokka:

İsrail ile uğraşan iran ve suriye şii milislere yardım edemiyor. Sünni direnişciler de

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHainKOXPER :

nerdesin esad biz geldik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Suriyeli muhalifleri karalamaya çalışan pkk yandaşları artık avrupa bile sizden ve sahibiniz amerikadan bıktı amerika ortadoguda kurdugu terör örgütlerleri ile pkk ve deaş gibi insanları göçe zorladı avrupa mülteci kaynıyor avrupa artık abd ve pkk nın oyunlarına gelmez suriyede bir devlet kurulsun esad gitsin istiyor. Abd nin avrupaya göçten başka faydası yok artık her muhalifi karalasanızda inanan olmayacak gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.