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Suriye'de Güvenlik Güçleri Sahneya Bölgesinde Konuşlandı

Suriye'de Güvenlik Güçleri Sahneya Bölgesinde Konuşlandı
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Suriye'nin Şam kırsalında çıkan çatışmaların ardından güvenlik güçleri mahallelerde konuşlandırıldı. Yetkililer, bölgede istikrarın sağlandığını duyurdu.

(ANKARA) - Suriyeli yetkililer, Şam yakınlarındaki Sahneya bölgesinde çıkan kanlı çatışmaların ardından, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla güvenlik güçlerini mahallelere konuşlandırdıklarını bölgede "istikrarın yeniden sağlandığını" duyurdu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Şam kırsalındaki Emniyet Müdürlüğü yetkilisi Hüsam el-Tahan, "Eşrefiye Sahneya bölgesindeki güvenlik operasyonunun sona erdiğini ve bölge mahallelerinde kamu güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını, böylece güvenlik ve istikrarın yeniden sağlandığını ilan ediyoruz" dedi.

Günün erken saatlerinde İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Suriye'de Dürzilere yönelik şiddetin sürmesi halinde Suriye hükümetine ait hedeflerin vurulması için hazırlık emri verdiğini ifade etmişti. İsrail ordusu Şam kırsalında "silahlı bir gruba" yönelik bir saldırı düzenleyerek Suriye makamlarına güçlü bir mesaj verdiğini belirtmişti.

Ceremana'da durum sakin, Sahneya kontrol altında

Dürzi topluluğunun ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Hicri, dün yaptığı açıklamada, Şam kırsalındaki Ceremana'da yaşananların toplumsal birliği bozmayı amaçladığını söyledi. Önceki gün Ceremana'daki mezhebi çatışmalarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Ceremana'daki Dürzi dini otoritesi ise yaptığı açıklamada, yaşananların ve olası kriz derinleşmesinin tüm sorumluluğunun Suriye makamlarına ait olduğunu belirtti.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise ülkenin güvenliğini sarsmaya çalışan herkese karşı sert şekilde müdahale edeceğini vurguladı. Suriye hükümeti yetkilileri ile Ceremana'daki Dürzi temsilciler dün gece şiddet olaylarına karışanların yargılanması ve mezhebi kışkırtmaların önlenmesini içeren bir anlaşmaya varıldı.

Ancak bugün erken saatlerde Eşrefiye Sahneya bölgesinde silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında sınırlı çatışmalar yeniden başladı ve bu çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmanın ardından Suriye İçişleri Bakanlığı, Sahneya şehrinin tamamında kontrolün sağlandığını açıkladı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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