Suriye'de Geçiş Dönemi Başbakanı Muhammed el-Beşir Oldu

Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) geçiş dönemi başbakanı olarak örgütün önde gelen isimlerinden Muhammed el-Beşir'i seçtiği iddia edildi.

Muhammed el-Beşir, HTŞ'nin İdlib'teki sivil yönetiminden sorumluydu.

Muhalif Step Haber Ajansı'nın haberine göre el-Beşir, 9 Aralık'ta HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani ve görevden ayrılan Beşar Esad'ın son başbakanı Muhammed el- Celali ile bir araya geldi.

Ajans son dakika haberinde Beşir'in "geçiş dönemini yönetmek için yeni bir Suriye hükümeti kurmaktan sorumlu olacağını" söyledi.

Yeni yönetimde HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani'nin ne rol alacağı henüz bilinmiyor.

Pazar akşamı başkentteki Emevi Camii'nde ortaya çıkan Colani, zaferin "tüm Suriyeliler için" söylemişti.

Önce mühendislik sonra şeriat hukuku

El-Beşir, Ocak ayından beri HTŞ'nin İdlib'de kurduğu Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin başındaydı.

Bu oluşumun yayınladığı özgeçmişe göre el-Beşir, 1983'te İdlib'de doğdu.

Halep Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği okudu.

2007 yılında buradan mezun oldu.

2010 yılında Suriye Eğitim Bakanlığı'nın ileri seviye İngilizce kursunu tamamladı.

Bir dönem gaz santrallerinde çalıştı.

Yine HTŞ'nin sağladığı özgeçmişe göre 2021 yılında İdlib Üniversitesi'nde şeriat hukuku bömlümünden "dereceyle" mezun oldu.

Bu süreçte üniversitede dersler de verdi.

Özgeçmişe göre el-Beşir'in idari planlama ve proje yönetimi eğitimleri de var.

Dünya iletişim kuracak mı?

Dünyanın yeni yönetimle nasıl ilişki kuracağı henüz net değil.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, barışçı şekilde yönetimin el değiştirmesini ve daha çoğulcu bir siyasi sürecin hayata geçirilmesini umduğunu söyledi.

Rutte, HTŞ'nin adını anmadan, Suriye'nin yeni liderlerinin "hukukun üstünlüğünü savunması, sivilleri koruması ve dini azınlıklara saygı göstermesi gerektiğini" kaydetti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medyada yaptığı açıklamada Suriye'nin "toprak bütünlüğünün ve azınlıkların korunmasının kritik önemde olduğunu" ifade etti.