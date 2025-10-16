Haberler

Suriye'de Enerji Bakanlığı'na Ait Servise Saldırı: 4 Ölü

Suriye'de Enerji Bakanlığı'na Ait Servise Saldırı: 4 Ölü
Deyrizor'da, Suriye Enerji Bakanlığı personelini taşıyan servis otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda 4 personel hayatını kaybetti, 9'u yaralandı.

SURİYE'nin Deyrizor ilinde, Enerji Bakanlığı'na bağlı personeli taşıyan servise düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye Enerji Bakanlığı personelini taşıyan servis otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının, araç Deyrizor-Meyadin yolunda seyir halindeyken infilak ettiği belirtildi. Suriye basınındaki haberlere göre saldırıda, otobüsteki petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
