Suriye'de Enerji Bakanlığı'na Ait Servise Saldırı: 4 Ölü

SURİYE'nin Deyrizor ilinde, Enerji Bakanlığı'na bağlı personeli taşıyan servise düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye Enerji Bakanlığı personelini taşıyan servis otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının, araç Deyrizor-Meyadin yolunda seyir halindeyken infilak ettiği belirtildi. Suriye basınındaki haberlere göre saldırıda, otobüsteki petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.