Suriye'de Alevi mahallesindeki camiye saldırı: En az sekiz ölü

Suriye'nin Humus şehrinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az sekiz kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Saldırı, istikrarı bozma amacı taşıyan bir eylem olarak nitelendirildi.

Suriye'nin Humus şehrindeki bir camiye yönelik bombalı saldırıda en az sekiz kişi öldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamanın Alevilerin yoğun yaşadığı Vadi el-Dhahab mahallesindeki İmam Ali Bin Abi Talib Camisi'nde meydana geldiğini duyurdu.

Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 18 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

SANA'ya bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, patlamaya caminin içine yerleştirilen "patlayıcı düzeneklerin" neden olduğunu söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, cami saldırısı için, istikrarı bozma amacı taşıyan "çaresiz bir eylem" açıklaması yaptı. Saldırganların yakalanacağı sözü de açıklamada yer aldı.

Bu, Esad rejiminin devrilip Ahmed Şara liderliğindeki yönetimin göreve gelmesinden beri ülkede bir ibadet yerine yönelik ikinci saldırı.

Haziran ayında başkent Şam'da bir kiliseye düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti.

Son haftalarda Humus'taki mezhep çatışmalarının artış yaşandı ve bölge sakinleri daha güçlü güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

Suriye basını Humus kentinde etkili yerel bir kabileye mensup evli bir çiftin geçen ay öldürülmesinin ardından mezhep çatışmalarının patlak verdiğini duyurmuştu.

Şam'a bağlı güvenlik kuvvetleri durumu kontrol altına almak için Humus'a askeri konvoylar göndermişti.

