Suriye'de Beşar Esad'a Gıyabi Tutuklama Kararı
Suriye'de 2011'de Dera'da gerçekleşen olaylarla ilgili olarak Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Mahkeme, Esad hakkında kasten öldürme ve işkence suçlamalarının bulunduğunu duyurdu.
SURİYE'de Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Suriye basını, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali'nin, 2011'de Dera'da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığını aktardı. Kararda kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarının yer aldığını belirten Hakim el-Ali, kırmızı bülten çıkarılarak mahkeme kararının Interpol üzerinden uluslararası takibine imkan sağlanacağını kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya