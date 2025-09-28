Haberler

Suriye'de Beşar Esad'a Gıyabi Tutuklama Kararı

Suriye'de Beşar Esad'a Gıyabi Tutuklama Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 2011'de Dera'da gerçekleşen olaylarla ilgili olarak Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Mahkeme, Esad hakkında kasten öldürme ve işkence suçlamalarının bulunduğunu duyurdu.

SURİYE'de Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Suriye basını, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali'nin, 2011'de Dera'da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığını aktardı. Kararda kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarının yer aldığını belirten Hakim el-Ali, kırmızı bülten çıkarılarak mahkeme kararının Interpol üzerinden uluslararası takibine imkan sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı

Doğal gaz faturasını gören aile neye uğradığını şaşırdı
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.