Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu

Arkeologlar Suriye'de çok önemli bir keşfe imza attı. Parmak büyüklüğündeki kil silindirlerde bulunan yazılar, şu ana kadar keşfedilen en eski alfabe örneği olarak kayıtlara geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, MÖ 2400 yılına ait olduğu düşünülen bu yazıların, bilinen diğer alfabelerden 500 yıl daha eski olduğunu belirledi.

Kazı çalışmalarını yürüten Arkeolog Glenn Schwartz, bu keşfin yazı tarihini yeniden yazmamızı gerektirecek kadar önemli olduğunu vurguladı. Daha önce alfabenin MÖ 1900'lerde Mısır'da ortaya çıktığı düşünülüyordu.

Tell Umm-el Marra bölgesindeki kazılarda bulunan mezarda, yazılı silindirlerin yanı sıra altı iskelet, değerli takılar ve çeşitli eşyalar da ortaya çıkarıldı. Ancak silindirlerin üzerindeki yazıların ne anlama geldiği henüz çözülemedi. Uzmanlar bunların muhtemelen etiket olarak kullanıldığını düşünüyor.

Araştırmacılar, kil silindirlerin yaşını karbon tarihleme yöntemiyle tespit etti. Bu keşif, insanlığın yazı ve iletişim teknolojilerini sanılandan çok daha erken dönemde kullanmaya başladığını gösteriyor.