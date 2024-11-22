Üye Girişi
Haberler

Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu

Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de bulunan kil silindirlerdeki yazıların, MÖ 2400'e ait olduğu belirlendi. Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, bu yazıların bilinen diğer alfabelerden 500 yıl daha eski olduğunu açıkladı. Daha önce alfabenin MÖ 1900'lerde Mısır'da ortaya çıktığı düşünülüyordu. Bu buluş, insanlığın yazı tarihini yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor.

Arkeologlar Suriye'de çok önemli bir keşfe imza attı. Parmak büyüklüğündeki kil silindirlerde bulunan yazılar, şu ana kadar keşfedilen en eski alfabe örneği olarak kayıtlara geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, MÖ 2400 yılına ait olduğu düşünülen bu yazıların, bilinen diğer alfabelerden 500 yıl daha eski olduğunu belirledi.

Kazı çalışmalarını yürüten Arkeolog Glenn Schwartz, bu keşfin yazı tarihini yeniden yazmamızı gerektirecek kadar önemli olduğunu vurguladı. Daha önce alfabenin MÖ 1900'lerde Mısır'da ortaya çıktığı düşünülüyordu.

Tell Umm-el Marra bölgesindeki kazılarda bulunan mezarda, yazılı silindirlerin yanı sıra altı iskelet, değerli takılar ve çeşitli eşyalar da ortaya çıkarıldı. Ancak silindirlerin üzerindeki yazıların ne anlama geldiği henüz çözülemedi. Uzmanlar bunların muhtemelen etiket olarak kullanıldığını düşünüyor.

Araştırmacılar, kil silindirlerin yaşını karbon tarihleme yöntemiyle tespit etti. Bu keşif, insanlığın yazı ve iletişim teknolojilerini sanılandan çok daha erken dönemde kullanmaya başladığını gösteriyor.

Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu

Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

Gözü dönmüş bunların! Başkentin göbeğinde yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

WhatsApp'ta sesli mesaj nasıl yazıya çevrilir? WhatsApp'ın yeni özelliği ses kaydı nasıl yazıya dönüşür? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak? TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda? MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak? Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli? İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? Türkiye play-off turunda kiminle eşleşti? A Milli Takım play-off turunda kiminle oynayacak? İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.