Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti

Suriye'deki HTŞ yönetimi, Tartus'taki 14 polis memurunun çatışma sonucu ölmesinden sonra şehirde operasyon başlattığını duyurdu.

SOKAKLARDA ÇATIŞTIKLARI GÖRÜLDÜ

Suriye Devlet Televizyonu SANA'da yayımlanan habere göre HTŞ'ye bağlı güvenlik güçleri, Beşar Esad yönetiminden kalan askerlere karşı şehirde arama çalışmaları başlattı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, HTŞ'ye bağlı güçlerin sokaklarda çatıştığı görüldü.

PROTESTOLAR SIRASINDA ARBEDE YAŞANDI

Dün Humus, Tartus ve Lazkiye şehirlerinde azınlık grupları, bir Alevi ibadethanesinin HTŞ militanları tarafından yok edildiği iddiaları üzerine protestolar yapmıştı. Bu protestolar esnasında HTŞ ekipleri, azınlık gruplarına müdahale ederken arbede yaşandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

HTŞ, protestolar sonra iddiaları yalanlamış ve bir günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Ancak bu sözler, protestocuları ikna etmedi.

HTŞ'ye bağlı kanallar ayrıca, Lübnan asıllı Hizbullah ajanlarının ülkede istikrarsızlık sağlamak için halk galeyana getirdiğini iddia etti. Ancak HTŞ hükümetinden bu konuda bir açıklama yapılmadı.