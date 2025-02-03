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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye ziyareti öncesi umreye gitti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye ziyareti öncesi umreye gitti
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye ziyareti öncesinde umreye gitti. Yoğun güvenlik önlemleri altında umre tavafını gerçekleştiren Şara'nın görüntüleri kameralarca kaydedildi.

Suriye'de Esad rejiminin silahlı muhalifler gruplar tarafından yıkılmasının ardından kurulan yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Şara'nın sonraki durağının ise Türkiye olacağı açıklandı.

TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ UMRE'YE GİTTİ

Yarın Ankara'da olması beklenen Şara'dan dikkat çeken bir adım geldi. Şara, Türkiye ziyaretinden önce umreye gitti. Yoğun güvenlik önlemleri altında umre tavafını gerçekleştiren Şara'nın görüntüleri kameralarca kaydedildi.

FAHRETTİN ALTUN DUYURMUŞTU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara'ya geleceğini bildirmiş; Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacağını, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceğini ifade etmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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