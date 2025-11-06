Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, COP30 Zirvesi İçin Brezilya'ya Gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenecek COP30 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya resmi ziyarette bulunacak.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenecek COP30 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Brezilya'ya gidecek.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dünyanın çeşitli ülkelerinden lider ve devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında düzenlenecek COP30 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 6-7 Kasım'da Brezilya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaretin, Suriye'den zirveye Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk katılım olacağı ve Şara'nın zirve kapsamında katılımcı ülkelerin liderleri ve heyetleriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
