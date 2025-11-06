Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, COP30 Zirvesi İçin Brezilya'ya Gidiyor
Suriye basınında yer alan haberlere göre; Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dünyanın çeşitli ülkelerinden lider ve devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında düzenlenecek COP30 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 6-7 Kasım'da Brezilya'ya resmi ziyarette bulunacak.
Ziyaretin, Suriye'den zirveye Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk katılım olacağı ve Şara'nın zirve kapsamında katılımcı ülkelerin liderleri ve heyetleriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.