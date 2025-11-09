Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'ye Gitti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'ye Gitti
Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray'da Donald Trump ile görüşmek üzere resmi temaslarda bulunmak amacıyla ABD'ye gitti.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yarın Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret için ABD'ye gitti. Suriye basını, Şara'nın Brezilya'da düzenlenen 'COP30 İklim Zirvesi'ne katılmasının ardından Washington'a geçtiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanacak olan Şara, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
