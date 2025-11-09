Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'ye Gitti

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yarın Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret için ABD'ye gitti. Suriye basını, Şara'nın Brezilya'da düzenlenen 'COP30 İklim Zirvesi'ne katılmasının ardından Washington'a geçtiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanacak olan Şara, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.