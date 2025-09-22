Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD'de Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD'de Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, terörle mücadele çabalarının, kayıp ABD'lilerin bulunması için yapılan çalışmaların ve bölgesel güvenlik sağlanması konusunda İsrail-Suriye ilişkilerinin öneminin ele alındığını bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
