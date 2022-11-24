Şüphesinde haklı çıktı! Öğretim görevlisi, karısını ve öğrencisini otel odasında bastı
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Kenya'da tıp fakültesinde görev yapan öğretim görevlisi, eşinin kendisini aldattığından şüphe etti. Eşinin başka bir kişi ile otelde olduğu bilgisini alan adam, otelde eşini başka bir kişiyle yakaladı. Eşi ile yakaladığı kişinin öğrencisi olduğunu gören öğretim görevlisi büyük bir şok yaşadı.
Yerel kaynaklara konuşan hoca, karısının eve gelmediği günler öğrencisinin de derslere katılmadığını fakat, eşinin ilişki yaşadığı kişinin öğrencisi olma ihtimalini düşünmediğini söyledi.
FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP YAYINLADI
Karısını öğrencisi ile basan öğretim görevlisi, şiddet uygulamak yerine karısının ve öğrencisinin fotoğraflarını çekip internet üzerinden yayınladı. Hocanın, fotoğraflarda eşinin yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor.
ŞÜPHELENİNCE TAKİBE ALDI
Hocanın eşini kendisine aldattığında şüphelendiği fakat kanıt olmadığı için eşini bir şekilde takibe aldırdığı belirtildi.