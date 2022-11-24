Şüphesinde haklı çıktı! Öğretim görevlisi, karısını ve öğrencisini otel odasında bastı

Kenya'da tıp fakültesinde görev yapan öğretim görevlisi, eşinin kendisini aldattığından şüphe etti. Eşinin başka bir kişi ile otelde olduğu bilgisini alan adam, otelde eşini başka bir kişiyle yakaladı. Eşi ile yakaladığı kişinin öğrencisi olduğunu gören öğretim görevlisi büyük bir şok yaşadı.