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Şüphesinde haklı çıktı! Öğretim görevlisi, karısını ve öğrencisini otel odasında bastı

Dünya Haberleri

Kenya'da tıp fakültesinde görev yapan öğretim görevlisi, eşinin kendisini aldattığından şüphe etti. Eşinin başka bir kişi ile otelde olduğu bilgisini alan adam, otelde eşini başka bir kişiyle yakaladı. Eşi ile yakaladığı kişinin öğrencisi olduğunu gören öğretim görevlisi büyük bir şok yaşadı.

Yerel kaynaklara konuşan hoca, karısının eve gelmediği günler öğrencisinin de derslere katılmadığını fakat, eşinin ilişki yaşadığı kişinin öğrencisi olma ihtimalini düşünmediğini söyledi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP YAYINLADI

Karısını öğrencisi ile basan öğretim görevlisi, şiddet uygulamak yerine karısının ve öğrencisinin fotoğraflarını çekip internet üzerinden yayınladı. Hocanın, fotoğraflarda eşinin yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor.

Şüphesinde haklı çıktı! Öğretim görevlisi, karısını ve öğrencisini otel odasında bastı

ŞÜPHELENİNCE TAKİBE ALDI

Hocanın eşini kendisine aldattığında şüphelendiği fakat kanıt olmadığı için eşini bir şekilde takibe aldırdığı belirtildi.

Şüphesinde haklı çıktı! Öğretim görevlisi, karısını ve öğrencisini otel odasında bastı

Şüphesinde haklı çıktı! Öğretim görevlisi, karısını ve öğrencisini otel odasında bastıTemsili fotoğraf

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

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