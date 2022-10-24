Sunucunun "Ukraynalı çocukları kulübelere kapatıp yakalım" çağrısı Rusya'yı karıştırdı! Derhal görevden aldılar

Rus haber kanalı RT'de sunuculuk yapan Anton Krasovskiy'nin Rus askerlerini işgalci olarak gören Ukraynalı çocukların nehre atılıp boğulması ya da kulübelere kapatılıp yakılması önerisi ülkeyi ayağa kaldırdı. İzleyicilerin kanını donduran sözlerin ardından özür dileyen kanal yönetimi Krasovskiy'in görevine son verildiğini açıkladı.

Rus devletinin yabancı dillerde yayın yapan haber kanalı RT'de bir sunucunun Ukraynalı çocuklarla ilgili korkunç sözleri büyük tepkiye yol açtı. Geçen yıldan bu yana kanalda "Zıt Anlamlar" isimli bir programı sunan Anton Krasovskiy, Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarında hızını alamayarak "Ukraynalı çocukların boğdurulmasını" önerdi.

YAKILABİLECEKLERİNİ BİLE SÖYLEDİ

Programına konuk olan Rus bilimkurgu yazarı Sergey Lukyanenko'nun 1980'lerde Ukrayna ziyareti sırasında çocukların kendisine Sovyet askerlerinden "işgalci" diye bahsettiğini söylemesi üzerine Krasovskiy, Rus askerlerini işgalci olarak gören Ukraynalı çocukların nehre atılıp boğulması gerektiği önerisini ortaya attı. Rus sunucu, daha da ileriye giderek çocukların kulübelere kapatılıp yakılabileceğini de söyledi.

SOYKIRIM ÇAĞRISI YAPMAKLA SUÇLADILAR

Bu sözler izleyicilerin kanını dondururken sosyal medyada da büyük tartışma başlattı. Çok sayıda kişi Krasovskiy'i "soykırım çağrısı" yapmakla suçladı, RT kanalı da tepkilerin hedefi oldu.

KANAL ÖZÜR DİLEDİ

Rusya'nın 8 ayı geride bırakan Ukrayna işgaline büyük destek veren RT kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, apar topar özür dileyerek Krasovskiy'in görevine son verildiğini açıkladı. Kanaldaki hiç kimsenin bu görüşleri desteklemediğini belirten Simonyan, sunucunun sözlerini "mide bulandırıcı" diye niteledi. Simonyan, yaptığı yazılı açıklamada "Ukrayna'daki tüm çocuklar için tüm bunların bir an önce bitmesini ve yeniden barış içinde yaşayabilmelerini umuyorum" ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise, "RT'yi hâlâ yasaklamamış hükümetler bunu izlemeli" diyerek ülkelere RT kanalını derhal engelleme çağrısı yaptı.

ESKİDEN LGBT AKTİVİSTİYDİ

RT kanalında Rus işgalini savunan yorumcular arasında ön sıralarda olan Krasovskiy, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde yer alıyor. Rusya'da bir dönem LGBT hareketinin önemli isimleri arasında yer alan Krasovskiy, Batı basınında da Rus hükümetinin eşcinsellere yönelik baskılarını eleştiren makaleler yayınlamıştı. Bazı Avrupa ülkeleri, Ukrayna işgali sonrasında RT kanalının yayınlarını durdurmuştu.