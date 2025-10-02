Sumud filosunda yer alan Milletvekili Çalışkan, gece saatlerinde gönderdiği son görüntüyle İsrail'in saldırılarını anlattı

Gazze'ye insanı yardım götüren Sumud Filosunda yer alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, gece saatlerinde çektiği görüntülerle İsrail'in siber saldırıları başta olmak üzere gemilere yönelik saldırılarını anlattı. Milletvekili Çalışkan, " İsrail, bazı gemilerin dümenine saldırı oldu, son olarak ise kendi sınırlarına yaklaşan gemilerdeki insanları gözaltına aldı" dedi.

İsrail'in saldırılarında yerle bir olan Filistin'in Gazze kentine insani yardım götürmek dünyanın dört bir yanından onlarca insan deniz yola çıkmıştı. Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosunda yer alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, gece saatlerinde çektiği görüntülerle filodaki son durumu ve İsrail'in saldırılarını dile getirdi. Sabah saatlerinde ailesiyle görüşen Milletvekili Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Gazze'ye doğru ilerlediği öğrenildi.

Gece saatleri itibariyle Sumud filosuna saldırılar olduğunu ifade eden milletvekili Çalışkan, "Şuan Gazze'ye doğru yolumuz devam ediyor, gemideyiz. Öncü gemilerden 3 tanesine saldırı oldu, İsrail askerleri saldırı gerçekleştirdi. Gemideki arkadaşlarımız muhtemelen gözaltına alındılar ardından süreç devam edecek ve deport edilecekler. Çok sayıda gemi var, biz gerilerde olduğumuz için böyle bir durumla karşılaşmadık. Bu gece bütün dünyada herkes heyecan içerisinde yaşanacakları bekliyor, bütün dünyayı barış filosuna destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

İsrail'in siber saldırı ve teknolojik aletlere yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Çalışkan, "İsrail'in saldırıları öncelikle siber saldırı olarak gerçekleşti. İnternet bağlantısı ve elektronik mekanizmalar devre dışı kaldı. İsrail, bazı gemilerin dümenine saldırı oldu, son olarak ise kendi sınırlarına yaklaşan gemilerdeki insanları gözaltına aldı. Bu defa gemi sayısı çok fazla olduğu için bu gemiler bu sınırı geçti. Pekala yarın, Gazze'ye yaklaşması bile mümkün olabilir. İsrail'in bundan önceki ve bu seferki bütün saldırıları gece gerçekleşiyor. Dün akşam ve dün gece de saldırmıştı ama hava muhalefetinden tekrar geri çekildiler. Gündüz boyunca müdahale etmediler, sadece siber saldırılar oldu. Şimdi de gemilere saldırı var ve 3 gemiye el konuldu. Bundan sonraki gemiler içinde benzer bekleyiş sürüyor. Diğer gemilerde bulunan bizlerse halen moral ve motivasyon içerisinde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Sabah saatlerine kadar müdahaleler ortaya çıkar. İsrail'den henüz resmi açıklama yok, ülkemizden de resmi açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.