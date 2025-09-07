Sumud Filosu'nun Gazze'ye Hareketi 10 Eylül'e Ertelendi

KÜRESEL Sumud Filosu'nun, teknik ve lojistik aksaklıklar nedeniyle Tunus'tan Gazze'ye doğru hareketinin 10 Eylül'e ertelendiği duyuruldu.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ertelemenin İspanya'dan gelen filonun gecikmesi, hava ve deniz şartları ile gemilerin durumu gibi diğer lojistik sebeplerden kaynaklandığı bildirildi. Bugün yola çıkması planlanan Sumud Filosu gemilerinin, başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'ndan 10 Eylül günü hareket edeceği belirtilen açıklamada, bu hareketin Sumud Filosu'nun diğer bileşenleriyle koordineli olarak gerçekleştirileceği vurgulandı.

Gemilerin uğurlanması için düzenlenecek resmi ve halka açık etkinliklerin çarşamba günü yapılacağı, İspanyol gemilerini karşılama törenlerinin ise bugün gerçekleştirileceği ve katılmak isteyen Tunusluların davet edildiği belirtildi.