Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Said Ercan: Bu muhtemelen son videom

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, yüksek riskli bölgeye ulaşırken; İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu'na çevrelediği açıklandı.

YÜKSEL ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Ayrıca filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi. Filodaki aktivistler, 1 saat içinde İsrail müdahalesi beklediklerini aktardı. Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplandı. Aktivistler, İsrail müdahalesinde şiddet kullanmayacaklarını ifade etti.

TÜRK AKTİVİSTTEN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SÖZLER

Öte yandan filoda bulunan Türk Aktivist Said Ercan'ın sözleri tüyleri diken diken etti. "Bu video muhtemelen son videom olacak" diyen Ercan, "15 kadar İsrail donanma gemisi şu anda üzerimize doğru geliyor, biz de onlara doğru gidiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz, hakkımızda hayırlısı. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.