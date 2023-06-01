Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 1,2 milyondan fazla insan yerinden oldu

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmaların başlamasından bu yana geçen altı haftalık süre içerisinde 1,2 milyondan fazla insanın yerinden olduğunu bildirdi. OCHA, BM kuruluşlarına ve temel iletişimin zorlu olmaya devam ettiği Sudan'daki daha geniş insani yardım topluluğuna acil telekomünikasyon hizmetleri de sağlıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmaların başlamasından bu yana geçen altı haftalık süre içerisinde 1,2 milyondan fazla insanın yerinden olduğunu bildirdi.

OCHA'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) söz konusu sayıyı saha ekiplerinden gelen ön raporlara dayandırdığı ve ekiplerin bölgelere erişimi arttıkça bu sayının da yükselebileceği belirtildi.

OCHA'nın açıklamasında, "Öte yandan ortaklarımızla birlikte elimizden gelen her yerde ve her zaman yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Dünya Gıda Programı (WFP) Hartum eyaletinde dağıtımlara başladı ve Omdurman'da mahsur kalan yaklaşık 15.000 kişiye acil gıda ulaştırdı" ifadelerine yer verildi.

İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ayrıca, WFP'nin Sudan genelinde son dört hafta içinde 782.000'den fazla kişiye gıda ve beslenme desteği sağladığını bildirdi. Kurum, tüm BM kuruluşlarına ve temel iletişimin zorlu olmaya devam ettiği Sudan'daki daha geniş insani yardım topluluğuna acil telekomünikasyon hizmetleri de sağlıyor.

OCHA, BM Nüfus Fonu'nun El Cezire eyaletine bağlı Vad Medeni'deki kadın doğum hastanesine hayat kurtarıcı ilaçlar ve üreme sağlığı malzemeleri sağladığını duyurdu. Hastanedeki sağlık ekipleri, başkent Hartum'dan kaçan kadın ve genç kızlara üreme sağlığı hizmeti veriyor.