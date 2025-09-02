Sudan'da Toprak Kaymasında 1000 Kişi Hayatını Kaybetti

SUDAN'da meydana gelen toprak kaymasında 1000 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Sudan'daki Marra Dağları bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında bir köyün yok olduğu belirtildi. Sudan Kurtuluş Hareketi/Ordusu (SLM), olayda en az 1000 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yalnızca bir kişinin kurtulduğunu açıkladı. SLM lideri Abdülvahid Nur, cenazelerinin çıkarılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu.