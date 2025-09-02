Haberler

Sudan'da Toprak Kaymasında 1000 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'da Toprak Kaymasında 1000 Kişi Hayatını Kaybetti
Batı Sudan'daki Marra Dağları bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sudan Kurtuluş Hareketi, yalnızca bir kişinin kurtulduğunu bildirdi ve cenazelerin çıkarılması için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

SUDAN'da meydana gelen toprak kaymasında 1000 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Sudan'daki Marra Dağları bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında bir köyün yok olduğu belirtildi. Sudan Kurtuluş Hareketi/Ordusu (SLM), olayda en az 1000 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yalnızca bir kişinin kurtulduğunu açıkladı. SLM lideri Abdülvahid Nur, cenazelerinin çıkarılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu.

