Sudan'da Kolera Vaka Sayısı 2 Bin 345'e Ulaştı
Sudan Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 2 bin 345 kolera vakasının kaydedildiğini ve bu hastalık nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
SUDAN Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 2 bin 345 yeni kolera vakasının kaydedildiğini bildirdi.
Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera vakalarına ilişkin son verileri paylaştı. Bakanlık açıklamasında, son bir haftada 2 bin 345 kolera vakasının tespit edildiği ve hastalık sebebiyle 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya