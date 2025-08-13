Sudan'da Kolera Salgını: 50 Kişi Hayatını Kaybetti

SUDAN'da son bir haftada kolera nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada ülkede 2 bin 627 yeni kolera vakasının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, son bir haftada kolera sebebiyle 50 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.