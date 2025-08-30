Sudan, BAE'yi Yabancı Paralı Askerleri Desteklemekle Suçladı, Ancak iddilara konu olan video Reuters

Sudanlı yetkililerin BAE'yi suçlayarak dolaşıma soktuğu video Estonya'daki tatbikata ait çıktı. Uluslararası haber ajansı Reuters bu bilgiyi doğruladı. Sudan'da resmi makamlar Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) silahlı gruplara destek vererek çatışmalara karışmakla suçladı. BAE Dışişleri Bakanlığı ise 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada bu suçlamaları reddederek "suçlamaların asılsız olduğunu" ve sorumluluktan kaçmak için öne sürüldüğünü belirtti. 29 Ağustos'ta Reuters'a e-posta ile gönderilen açıklamada BAE, Sudan halkının barış ve istikrar arayışını desteklediğini vurguladı ve iddiaların "Port Sudan yönetimi" tarafından yürütülen sistematik bir kampanyanın parçası olduğunu söyledi.

Tartışmalar, internette yayılan bir video sonrasında alevlendi. Görüntülerde askerlerin bir askerî araca girerek havan topları ateşlediği, araç içinden bir kişinin İngilizce olarak "Hazır, ateş et" dediği duyuluyor. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, videonun BAE tarafından desteklenen Kolombiyalı paralı askerlerin El-Faşir'de sivillere saldırısını gösterdiği öne sürüldü.

Ancak araştırmalar, videonun Temmuz 2025'te Estonya'da yapılan ortak tatbikata ait olduğunu ortaya koydu. ABD, İngiltere, Kanada ve Estonya askerlerinin katıldığı bu canlı mühimmat tatbikatının görüntüleri, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Görsel Bilgi Dağıtım Servisi tarafından 29 Temmuz'da yayımlandı. ABD Kara Kuvvetleri 5. Kolordusu da tatbikatın 21-25 Temmuz tarihleri arasında yapıldığını ve muharebe hazırlığını test etmek amacıyla havan atışları içerdiğini doğruladı. Videodaki askerlerden bazılarının üniformalarında ABD Ordusu 3. Piyade Tümeni arması görülüyor.

Öte yandan Sudan Başbakanı Kamel İdris, 16 Ağustos'ta yayımladığı bildiride Kolombiya'ya çağrı yaparak, paralı askerlerin Sudan'a gönderilmesine derhâl son verilmesini istedi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise ertesi gün sosyal medyada vatandaşlarına seslenerek, "Yabancı ülkelerin savaşlarında ölmemelisiniz" dedi. Hem Kolombiya hem de Sudan dışişleri bakanlıkları Reuters'ın yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bu, Sudan'ın BAE'ye yönelik ilk suçlaması değil. Hartum yönetimi Mayıs ayında da Abu Dabi'yi Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ileri düzey silahlar sağlamakla suçlamış ve ülke ile diplomatik ilişkileri keseceğini açıklamıştı.

Sonuç: Yanıltıcı. Sosyal medyada paylaşılan video, Ağustos 2025'te Sudan'ın El-Faşir kentinde savaşan Kolombiyalı paralı askerleri değil, Temmuz 2025'te Estonya'da gerçekleştirilen ABD, İngiliz, Kanadalı ve Estonyalı askerlerin ortak tatbikatını gösteriyor.

Muhabir: İzzet Aydın