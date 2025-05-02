Stuttgart'ta Aracın Kalabalığa Daldığı Kaza: 3 Yaralı

Stuttgart'ta Aracın Kalabalığa Daldığı Kaza: 3 Yaralı
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Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücü tutuklandı.

ALMANYA'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Almanya'nın güneybatısındaki Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 3'ü ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken Stuttgart polisi, araç sürücüsünün tutuklandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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