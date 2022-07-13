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Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Maldivler'e kaçmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) edildi.

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Maldivler'e kaçmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) edildi.

Sri Lanka merkezli gazete Mawbima'nın haberinde, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, ülke genelinde OHAL ilan edildiği, Batı Eyaleti'nde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı. Başbakan Wickremesinghe'nin güvenlik güçlerine, taşkınlık ve ayaklanma çıkarmaya çalışan kişileri gözaltına almaları emrini verdiği aktarıldı.

SRİ LANKA'DA NELER OLUYOR?

Sri Lanka'da ekonomik krizle başlayan protestolar sonucu Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkeyi terk ederek Maldivler'e gitti. Rajapaksa'nın henüz resmi olarak istifa etmemesi nedeniyle ülkede şu anda Devlet Başkanı seçilemiyor. Sri Lanka medyası, Rajapaksa'nın bu hafta içinde Meclis Başkanı'na istifa mektubunu ileteceğini duyurdu.

HİNDİSTAN, İDDİALARI REDDETTİ

Basında yer alan haberlerde, Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesine Hindistan'ın yardım ettiği iddia edildi. Hindistan'ın Sri Lanka Yüksek Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar reddedilerek, "Yüksek Komisyon, Hindistan'ın Rajapaksa'nın Sri Lanka'yı tert etmesine yardım ettiğine dair asılsız ve spekülatif medya raporlarını kategorik olarak reddediyor. Hindistan, demokratik araçlar ve değerler, yerleşik demokratik kurumlar ve anayasal çerçeve yoluyla refah ve ilerleme isteklerini gerçekleştirmeye çalışan Sri Lanka halkını desteklemeye devam ediyor" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Togo Cumhuriyeti Sri Lanka Maldiv Dünya Haberler

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