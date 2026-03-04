Spd Milletvekili Karaahmetoğlu, Orta Doğu'daki Gerilim İçin İtidal Çağrısı Yaptı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirterek, taraflara itidal ve diplomasi çağrısında bulundu. Karaahmetoğlu, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka bağlılığın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Macit Karaahmetoğlu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gelişmelerin bölgesel istikrar açısından ciddi tehlikeler barındırdığına dikkat çeken Karaahmetoğlu, taraflara itidal çağrısında bulundu.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısının büyük endişe yarattığını belirten Karaahmetoğlu, her askeri gerilimin masum siviller açısından ağır sonuçlar doğurma riski taşıdığını vurguladı. İran'daki siviller kadar, olası karşı saldırıların hedefi olabilecek İsrail halkı adına da kaygı duyduklarını ifade etti.

İran halkının meşru özgürlük ve kendi kaderini tayin arayışına desteklerinin sürdüğünü belirten Karaahmetoğlu, buna rağmen askeri operasyonların uluslararası hukuk açısından sınıflandırılması ve meşrulaştırılmasının son derece zor olduğunu kaydetti. Karaahmetoğlu, tarihin, dış müdahaleyle ve şiddet yoluyla gerçekleştirilen rejim değişikliklerinin kalıcı istikrar ve barış getirmediğini gösterdiğini dile getirdi.

Sağduyu ve diplomasinin önemine işaret eden Karaahmetoğlu, diplomatik kanalların açık tutulması ve tüm tarafların sivillerin korunması ile uluslararası hukuka saygı konusunda net taahhütlerde bulunması gerektiğini vurguladı. Karaahmetoğlu, gerilimin daha da tırmanmasının, Orta Doğu'yu derin bir istikrarsızlığa sürükleyebileceği ve bunun sonuçlarının bölge sınırlarını aşabileceği uyarısında bulundu.

Almanya'nın dış politika sorumluluğuna da dikkat çeken Karaahmetoğlu, askeri gerilimin tırmanmasının Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı ve küresel ekonomik istikrar üzerinde doğrudan etkileri olabileceğini belirtti. Karaahmetoğlu, çok taraflı diplomasi mekanizmalarının işletilmesi, Birleşmiş Milletler çerçevesinde uluslararası hukukun esas alınması ve bölgesel aktörlerle diyaloğun sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA