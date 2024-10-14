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SpaceX'in Starship Roketinin Güçlendiricisi Başarılı İniş Yaptı

SpaceX'in Starship Roketinin Güçlendiricisi Başarılı İniş Yaptı
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Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Starship roketinin beşinci test uçuşunda güçlendiricisini başarılı bir şekilde geri indirmeyi başardı. Roket, Texas'taki fırlatma alanından havalandıktan sonra iniş gerçekleştirdi.

SPACEX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş yaptı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin beşinci test uçuşu, SpaceX'in internet sitesi üzerinden canlı yayımlandı. Texas yakınlarındaki fırlatma alanından yerel saatle 07.25 civarında havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Geri dönen güçlendirici, fırlatma kulesinin 'çubuk' olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde indi.

Musk, fırlatmanın ardından sosyal medya hesabından "Bugün çok gezegenli yaşam için büyük bir adım atıldı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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