Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti

Fransız sözde imam Hassen Chalghoumi'nin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a hitaben söylediği "Sen kardeşliğin, insanlığın, sevginin ve demokrasinin dünyasını temsil ediyorsun" sözler tepki çekti.

İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen sözde Müslüman temsilcileri resmi konutunda bir araya geldi.

SÖZDE İMAMIN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Fransız sözde imam Hassen Chalghoumi, Herzog'a hitaben "Sen kardeşliğin, insanlığın, sevginin ve demokrasinin dünyasını temsil ediyorsun" dedi. Herzog'un ise, "Hepimiz İbrahim'in çocuklarıyız" diyerek karşılık verdiği görüldü.

Gazze'de binlerce Filistinliyi öldüren İsrail'in Cumhurbaşkanı'na yönelik övgü dolu sözler ise tepki çekti.