Kayıp denilen Rusya Savunma Bakanı ortaya çıktı, ilk mesajı "nükleer saldırı" oldu

Yaklaşık 2 haftadır ortalıkta gözükmeyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu gün içerisinde devlet savunma siparişlerinin temini ile ilgili yetkililerle toplantı yaptı. Toplantının başında konuşan Şoygu, Maliye Bakanlığı ile savunma siparişleri ve bütçe yükümlülükleri hususunda görüşme yaptığını aktardı.

YAPTIRIMLARA RAĞMEN SÖZLEŞMELER GELECEK AY TAMAMLANACAK

Mevcut zorluklar göz önüne alınarak savunma siparişlerinin planlı şekilde sağlandığına dikkati çeken Şoygu, "Bu yıl bütçe finansmanının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını göz önüne alırsak devlet savunma siparişlerini yerine getirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor." dedi. Rusya karşıtı yaptırımlara rağmen devlet sözleşmelerinin yüzde 85 oranında yerine getirildiğini aktaran Şoygu, gelecek ay içerisinde bütün siparişlerin tamamlanacağını ifade etti.

"ÖNCELİK NÜKLEER KUVVETLERİ SAVAŞA HAZIR DURUMA GETİRMEK"

Şoygu, "(Yeni silah siparişinde) Öncelikler yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, havacılık teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunu desteklemektir." ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki savaşın getirdiği duruma da işaret eden Şoygu, bu yıl robotik sistemler, bilgi sağlama araçları ve elektronik savaş dahil gelişmiş silahlar ile lojistiğin temini için belirlenen hızın korunması gerektiğini vurguladı.

"OPERASYON SEBEBİYLE AŞIRI YOĞUN"

Kremlin yönetimi yaptığı açıklamada yaklaşık 2 haftadır medyaya demeç vermeyen Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna'ya yönelik yapılan "özel operasyon" sebebi ile aşırı yoğun olduğunu, medyaya ayıracak zamanının olmadığını söylemişti.

KIZININ YAPTIĞI PAYLAŞIM SONRASI KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Şoygu'nun 31 yaşındaki küçük kızı Ksenia'nın Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleriyle poz verdiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Fotoğraflar paylaşıldığından beri ortalıkta gözükmeyen Şoygu'nun Putin ile konu hakkında görüştüğü iddia edilmişti. İngiliz medyasında yer alan habere göre Putin, Sergey Şoygu'ya bir süre ortada gözükmesini istemediğini ilettiği belirtilmişti.