South Carolina'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 20 Yaralı

ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Beaufort County Şerif Ofisi'nin sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapıldı. Açıklamada, South Carolina eyaletinin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı saldırı meydana geldiği, 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.