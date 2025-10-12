Haberler

South Carolina'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 20 Yaralı

South Carolina'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 20 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Beaufort County Şerif Ofisi'nin sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapıldı. Açıklamada, South Carolina eyaletinin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı saldırı meydana geldiği, 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı

Yıldız futbolcu kampı terk etti! Gerekçesi olaydan daha skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı

Yıldız futbolcu kampı terk etti! Gerekçesi olaydan daha skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.