Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı

İngiltere'de Meri adlı bir kadın tarafından sosyal medyada yapılan itiraf büyük yankı uyandırdı. 41 yaşında ve 24 yıllık evli olduğunu belirten Meri, oğullarına ders vermeleri için evlerine gidip gelen komşularının 20 yaşındaki oğullarıyla aralarında sıkı bir bağ oluştuğunu anlattı.

İLİŞKİLERİ KISA ZAMANDA İLERLEDİ

Aynı zamanda oğlunun arkadaşı olan gençle anlam verilemeyen bir şekilde yakınlaştıklarını belirten Meri, ilişkilerinin ileriye gitmesinin ardından durumu kocasına anlattığını belirtti.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Meri'nin anlatımına göre ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşayan adam, daha sonra karısını çok sevdiğini belirterek onu vazgeçirmeye çalıştı ancak gence çok aşık olduğunu belirten Meri, bu kararından vazgeçmek istemedi.

9 AY BOYUNCA İLİŞKİ YAŞAMIŞLAR

Meri'nin diğer itirafları da duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Evlerine gidip gelen gençle 9 ay boyunca ilişki yaşadıklarını ve daha sonra kocasına bu durumu anlattığını belirten Meri, 3 çocuğunun durumdan habersiz olduğunu ancak ilerleyen dönemde onları bilgilendireceklerini dile getirdi.

Haberler.com - Dünya