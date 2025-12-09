Sosyal medya üzerinden organize olan bisikletli gençler, marketi yağmaladı

Sosyal medyada paylaşılan çağrıların ardından bir araya geldiği belirtilen bisikletli bir grup, Los Angeles'taki bir 7-Eleven mağazasına ani bir baskın düzenledi. Kısa sürede kalabalığa dönüşen grup, mağazaya girerek raflardaki ürünleri talan etti ve hızla uzaklaştı. Olay anları, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ZARAR BÜYÜK

Mağaza içinde kısa sürede yoğunluk oluşurken, gruptakilerin reyonlardan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünleri toplayarak hızla dışarı çıktığı tespit edildi. Olay sırasında mağazada çalışanların zarar görmediği, ancak işletmede maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Olay yerinde bulunan bir kişinin, yaşananları kayda alırken grubu dışarı çıkmaya yönlendirdiği de görüntülere yansıdı. Bu kişinin müdahalesinin kalabalığın hareketini kısmen etkilediği öne sürülse de, yetkililer bu detayın doğruluğuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Los Angeles Polis Departmanı, benzer yöntemle gerçekleştirilen ve bisikletli genç grupların hedef aldığı diğer 7-Eleven olaylarıyla birlikte bu vakayı da soruşturmaya aldığını açıkladı. Polis, görüntülerde yer alan kişilerin kimlik tespiti için halktan yardım istedi.

Olayın sosyal medyada kısa sürede yayılması üzerine mağaza zincirinin yetkililerinin, güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde değerlendirme yaptığı belirtildi.