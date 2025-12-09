Haberler

Sosyal medya üzerinden organize olan bisikletli gençler, marketi yağmaladı

Sosyal medya üzerinden organize olan bisikletli gençler, marketi yağmaladı Haber Videosunu İzle
Sosyal medya üzerinden organize olan bisikletli gençler, marketi yağmaladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Los Angeles kentinde, sosyal medyadan organize oldukları belirtilen 20- 30 kişilik bisikletli grup, bir 7-Eleven mağazasını yağmaladı. Güvenlik kameralarına ve çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, mağazaya giren çok sayıda gencin aynı anda raflardaki ürünleri talan ettiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan çağrıların ardından bir araya geldiği belirtilen bisikletli bir grup, Los Angeles'taki bir 7-Eleven mağazasına ani bir baskın düzenledi. Kısa sürede kalabalığa dönüşen grup, mağazaya girerek raflardaki ürünleri talan etti ve hızla uzaklaştı. Olay anları, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ZARAR BÜYÜK

Mağaza içinde kısa sürede yoğunluk oluşurken, gruptakilerin reyonlardan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünleri toplayarak hızla dışarı çıktığı tespit edildi. Olay sırasında mağazada çalışanların zarar görmediği, ancak işletmede maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Olay yerinde bulunan bir kişinin, yaşananları kayda alırken grubu dışarı çıkmaya yönlendirdiği de görüntülere yansıdı. Bu kişinin müdahalesinin kalabalığın hareketini kısmen etkilediği öne sürülse de, yetkililer bu detayın doğruluğuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Los Angeles Polis Departmanı, benzer yöntemle gerçekleştirilen ve bisikletli genç grupların hedef aldığı diğer 7-Eleven olaylarıyla birlikte bu vakayı da soruşturmaya aldığını açıkladı. Polis, görüntülerde yer alan kişilerin kimlik tespiti için halktan yardım istedi.

Olayın sosyal medyada kısa sürede yayılması üzerine mağaza zincirinin yetkililerinin, güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde değerlendirme yaptığı belirtildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi

Kahraman şehidimizin oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor

Korkulan oldu! Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağın maçın stadyumu belli oldu

Romanya ile oynanacak maç İstanbul'da! İşte o stadyum
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var

Elektrik ve doğalgazda sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var
Galatasaray'la da anılıyordu! Eski Fenerbahçeli Berke Özer hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Galatasaray'la da anılıyordu! Hangi takımı tuttuğunu açıkladı
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi

Video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Hatayspor eriyor! 58 yıllık tarihi kulüpte yiyecek yemek bile çıkmıyor

58 yıllık tarihi kulüpte yiyecek yemek bile çıkmıyor
Zorbalandıklarını kahkaha atarak anlatan başörtülü kızlara tepki var

Zorbalandıklarını kahkaha atarak anlatan başörtülü kızlara tepki var
title