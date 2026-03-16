Sosyal medya fenomeni canlı yayında hayatını kaybetti

Çin'de sosyal medya fenomeni Wang Yefei, canlı yayın sırasında beyin sapı kanaması geçirerek hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Yefei, kadın kıyafetleri tanıtarak satış yaptığı canlı yayınlarla tanınan bir isimdi ve 130 bin takipçisi bulunuyordu. Fenomenin ölümü, yoğun çalışma temposu ve uzun yayın saatlerinin risklerini yeniden gündeme getirdi.

Kadın kıyafetleri tanıtarak satış yaptığı canlı yayınlarla tanınan Wang Yefei, yaklaşık 130 bin takipçiye sahipti. Çin'in Shanxi eyaletinde 9 Mart'ta gerçekleştirdiği bir yayın sırasında aniden başını ve boynunu tutarak şiddetli ağrı hissettiğini söyledi ve çevresindekilerden ambulans çağırmalarını istedi.

Yayını izleyen binlerce kişi, Yefei'nin birkaç dakika içinde fenalaştığını ve ardından yere yığıldığını gördü. Canlı yayın kısa süre sonra kesilirken, hastaneye kaldırılan fenomen doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yerel kaynaklara göre Yefei'nin ölümüne beyin sapı kanaması neden oldu. Olay Çin'de sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, fenomenin yoğun çalışma temposu ve uzun yayın saatleri de yeniden tartışma konusu oldu.

Wang Yefei'nin cenazesi Shanxi eyaletinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Fenomenin eşi ve küçük kızının büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

