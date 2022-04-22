Son Dakika! Ukrayna'ya ait uçak teknik arıza nedeniyle düştü, can kayıpları var

Yaklaşık 2 aydır Rus ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna'da bu sabah korkutucu bir kaza yaşandı. Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza sebebiyle ülkenin güneyindeki Zaporijya kentinde düştü. Yerel yetkililer uçağın 'teknik uçuş' yaparken düştüğünü ifade etti.

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Kaza nedeniyle can kayıplarının olduğu belirtildi. Ancak yetkililer tarafından henüz ölü ve yaralıların sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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