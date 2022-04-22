Son Dakika! Ukrayna'ya ait uçak teknik arıza nedeniyle düştü, can kayıpları var - Haberler

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Son Dakika! Ukrayna'ya ait uçak teknik arıza nedeniyle düştü, can kayıpları var

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Son dakika! Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza sebebiyle Zaporijya'da düştü. Kazada can kayıplarının olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 aydır Rus ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna'da bu sabah korkutucu bir kaza yaşandı. Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza sebebiyle ülkenin güneyindeki Zaporijya kentinde düştü. Yerel yetkililer uçağın 'teknik uçuş' yaparken düştüğünü ifade etti.

YAŞAMINI YİTİRENLER VAR

Kaza nedeniyle can kayıplarının olduğu belirtildi. Ancak yetkililer tarafından henüz ölü ve yaralıların sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Uçak, Dünya, Güncel, Haberler

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