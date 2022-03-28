Son Dakika: Ukrayna'nın direnişi sürüyor! Kiev'in kilit noktası İrpin, Rusya'dan geri alındı

Rusya- Ukrayna savaşında şiddetli çatışmalar sürerken Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin kontrolü ele geçirdiği bölgeleri geri almaya çalışıyor. Bu kapsamda Ukrayna güçleri, Kiev yakınlarındaki kilit bir şehir olan İrpin'i geri aldığı açıklandı.

"CESARETLE SAVUNACAĞIZ"

İrpin belediye Başkanı Oleksandr Markushyn, pazartesi günü Ukrayna kuvvetlerinin İrpin'de kontrolü tam olarak geri ele geçirdiğini söyledi. Belediye Başkanı Markushyn, Telegram üzerinden yayınladığı mesajında "Bugün iyi haberlerimiz var: İrpin kurtarıldı. Kentimize daha fazla saldırı olacağını biliyoruz, ancak biz cesaretle savunacağız" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın haberine göre Markushyn'in iddiaları henüz Rusya tarafından doğrulanamadı.

İRPİN'DEN TAHLİYELER SÜRÜYOR

Öte yandan başkent Kiev yakınındaki İrpin'de sivillerin tahliyesi de devam ediyor. İrpin kentindeki ağır çatışmalar arasında tahliye edilenler, Kiev'in çeşitli bölgelerinde hazırlanan özel merkezlere getiriliyor.