Son Dakika: Ukrayna'nın direnişi sürüyor! Kiev'in kilit noktası İrpin, Rusya'dan geri alındı - Haberler

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Son Dakika: Ukrayna'nın direnişi sürüyor! Kiev'in kilit noktası İrpin, Rusya'dan geri alındı

Haberler.com - Servet Uzun - Dünya
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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 33 geride kalırken Ukrayna güçleri güçlü direnişini sürdürüyor. Son olarak Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarındaki kritik bir gölge olan İrpin kentini Rusya'dan geri aldı.

Rusya- Ukrayna savaşında şiddetli çatışmalar sürerken Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin kontrolü ele geçirdiği bölgeleri geri almaya çalışıyor. Bu kapsamda Ukrayna güçleri, Kiev yakınlarındaki kilit bir şehir olan İrpin'i geri aldığı açıklandı.

"CESARETLE SAVUNACAĞIZ"

İrpin belediye Başkanı Oleksandr Markushyn, pazartesi günü Ukrayna kuvvetlerinin İrpin'de kontrolü tam olarak geri ele geçirdiğini söyledi. Belediye Başkanı Markushyn, Telegram üzerinden yayınladığı mesajında "Bugün iyi haberlerimiz var: İrpin kurtarıldı. Kentimize daha fazla saldırı olacağını biliyoruz, ancak biz cesaretle savunacağız" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın haberine göre Markushyn'in iddiaları henüz Rusya tarafından doğrulanamadı.

Son Dakika: Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarındaki İrpin kentini Rusya'dan geri aldı

İRPİN'DEN TAHLİYELER SÜRÜYOR

Öte yandan başkent Kiev yakınındaki İrpin'de sivillerin tahliyesi de devam ediyor. İrpin kentindeki ağır çatışmalar arasında tahliye edilenler, Kiev'in çeşitli bölgelerinde hazırlanan özel merkezlere getiriliyor.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Yorumlar (1)

gizli kalsın :

rusya niye savaşı uzatıyor birşeylerin olmasını bekliyor vesaire ama çözemedim yoksa rusya bırak ukraynayı avrupanın yarısı dahil 1 hafta içinde alır savaşı bilmem ama bazı şeyler istediği gibi gitmiyor belli.

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