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Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda patlama sesleri! En az 3 füze yerleşim yerlerine isabet etti

Dünya Haberleri

Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırıları düzenlendi. Kiev Belediye Başkanı Kiliçko'nun açıklamasına göre, en az 3 bina isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderilirken, Ukraynalılara sığınaklarda kalma çağrısı yapıldı. Öte yandan başkent Kiev'in yanı sıra Harkiv, Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulmasının ardından şehrin üzerinden dumanlar yükseldiği görüldü. Öte yandan Kiev'in yanı sıra Harkiv, Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini duyurdu.

Çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini belirten Klitschko, olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi. Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söyleyerek, halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.

Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda patlama sesleri! 2 füze yerleşim yerlerine isabet etti

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim ise, bölgede saldırıların sürdüğünü açıkladı. Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, hava saldırılarının devam ettiğini ifade ederken, Ukraynalılara sığınaklardan ayrılmama uyarısında bulundu.

Patlamalar, Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Bali'de bir araya gelen 20 ülkeden oluşan Grubun liderlerine video bağlantıyla konuşmasından saatler sonra Ukrayna genelinde başlayan hava saldırısı uyarılarının ardından geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı, " Rusya, Zelenskiy'nin güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt veriyor. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? İtaat istiyor. Ancak günün sonunda teröristler her zaman kaybeder" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da görev yapan gazeteci Gulsum Khalilova da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kyiv'de patlamalar meydana geldi. Kyiv'e seyir füze saldırısı gerçekleştiriliyor" dedi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Rusya Kiev Dünya Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Hayri :

neredeyse her yeri ateş altında bir ülke bir suru can kaybı kaybedilmiş şehirler bir taraftan her şey normal gibi hayat devam ediyor maçlar oynanıyor deplasmana gidiliyor anlaşılacak gibi değil burada başka bir dumen var

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