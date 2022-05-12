Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı! Binanın duvarı ve camları zarar gördü - Haberler

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Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı! Binanın duvarı ve camları zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı! Binanın duvarı ve camları zarar gördü

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na dün gece saatlerinde el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Boulogne-Billancourt'a bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na dün gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

Düzenlenen saldırıya ilişkin Fransız polisi, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Saldırıda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar:

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Saldırı, Türkiye, Fransa, Paris, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Haberler

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