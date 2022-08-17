Son Dakika! Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'le normalleşen ilişkiler sonrasında Tel Aviv'le karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı alındığını duyurdu. 4 yıl sonra alınan büyükelçi kararıyla ilgili olarak İsrail Başbakanı Yair Lapid ise "Bölgesel istikrar için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır gergin olan İsrail ve Türkiye ilişkileri, son zamanlarda yeniden inşa edilmeye başlandı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz aylarda İsrail'e gitmişti. Ziyaretin ardından İsrail Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye gelmişti.

"BÜYÜKELÇİ ATAMA KARARI ALDIK"

Bugünse iki ülke arasında yeni dönem resmen başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Açıklamalarında İsrail ile ilişkilere değinen Çavuşoğlu, "Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail ile bir diyalog süreci başlamıştı. Sayın Herzog'un Türkiye ziyareti benim İsrail ziyaretim ile süreç devam etti. İlişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçilerin atanması da vardı. Daha önce bu konuda çalışmalara başlattığımızı duyurmuştuk. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atama kararı aldık. Tel Aviv'e büyükelçi atayacağız. İsimler açıklanacak. Ve süreç resmen başlamış olacak. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

İSRAİL: BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER

İsrail Başbakanı Lapid ise, "Büyükelçi atama kararı bölgesel istikrar için büyük önem taşıyor" açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir değer ve İsrail vatandaşları için çok önemli bir ekonomik haber. İsrail'in dünyadaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Başbakan Yair Lapid ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından, İsrail ve Türkiye tam diplomatik ilişkileri yeniden kurdu." denildi.