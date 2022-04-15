Son Dakika: Rusya: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak - Haberler

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Son Dakika: Rusya: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika: Ukrayna, dün Rusya donanmasına ait Moskova kruvazörünü Neptün füzeleriyle vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı geminin taşıdığı mühimmatın patlaması nedeniyle battığını duyururken bugün yaptıkları açıklama tansiyonun daha da artacağına işaret etti. Rus tarafından yapılan tehdit gibi açıklamada "Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak." ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskova" kruvazörünün, Ukrayna tarafından dün sabah saatlerinde Neptün füzeleriyle vuruldu.

RUSYA, GEMİNİN BATTIĞINI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, konuya ilişkin "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadeleri yer aldı. Bu sözlerle saldırı iddialarını yalanlamış oldular.

Son Dakika: Rusya: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Rusya: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Moskova, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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