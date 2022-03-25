Son Dakika! Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı
- Güncelleme:
Son dakika! Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 30. gününde savaşın gidişatına yönelik bir açıklama yaptı. Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerinin kuşatma altında olduğu; Herson bölgesinin ise tamamen ele geçirildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise "Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaşta bir ay geride kaldı. Süreç boyunca binlerce sivil hayatını kaybetti, bir o kadarı da yaralandı. Savaş hakkında bir değerlendirme yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı" açıklamasını yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şunlar belirtildi: "Özel operasyonda Donbas'ın tamamen özgürleştirilmesine odaklanacağız. Abluka altındaki Ukrayna kentlerine girme olasılığını tamamen göz ardı etmiyoruz. Ukrayna hava sahasının kapatılması için her türlü teşebbüse Rus askerleri yanıt verecektir. Batının Ukrayna'ya silah sağlaması büyük bir hata, çatışmanın uzamasına yol açıyor. Luhansk bölgesinin yüzde 93'ü özgürleştirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri ve Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin neredeyse tamamı, Ukrayna donanmasının ise tamamı imha edildi."
Açıklamada şehirlerdeki son duruma da yer verilirken, "Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya'nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." ifadeleri kullanıldı.
Rusya, ölen askerlerinin sayısına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: "Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı. Rus askerlerinden ise 1351'i öldü, 3 bin 825'i de yaralandı."