Son Dakika! Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaşta bir ay geride kaldı. Süreç boyunca binlerce sivil hayatını kaybetti, bir o kadarı da yaralandı. Savaş hakkında bir değerlendirme yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı" açıklamasını yaptı.

"DONBAS'IN TAMAMEN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİNE ODAKLANACAĞIZ"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şunlar belirtildi: "Özel operasyonda Donbas'ın tamamen özgürleştirilmesine odaklanacağız. Abluka altındaki Ukrayna kentlerine girme olasılığını tamamen göz ardı etmiyoruz. Ukrayna hava sahasının kapatılması için her türlü teşebbüse Rus askerleri yanıt verecektir. Batının Ukrayna'ya silah sağlaması büyük bir hata, çatışmanın uzamasına yol açıyor. Luhansk bölgesinin yüzde 93'ü özgürleştirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri ve Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin neredeyse tamamı, Ukrayna donanmasının ise tamamı imha edildi."

ŞEHİRLERDEKİ SON DURUMU AÇIKLADILAR

Açıklamada şehirlerdeki son duruma da yer verilirken, "Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya'nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." ifadeleri kullanıldı.

"1351 RUS ASKERİ ÖLDÜ"

Rusya, ölen askerlerinin sayısına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: "Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı. Rus askerlerinden ise 1351'i öldü, 3 bin 825'i de yaralandı."