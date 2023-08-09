Son Dakika! Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak

Son dakika: Rusya merkezli haber ajansı TASS'a konuşan bir yetkili, çok yakında Lefkoşa'nın kuzey kesiminde konsolosluk hizmeti verileceğini söyledi. Böylelikle Türkiye'den sonra KKTC'yi tanıyan ikinci ülke Rusya oldu.