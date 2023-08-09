Son Dakika! Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak
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Son dakika: Rusya merkezli haber ajansı TASS'a konuşan bir yetkili, çok yakında Lefkoşa'nın kuzey kesiminde konsolosluk hizmeti verileceğini söyledi. Böylelikle Türkiye'den sonra KKTC'yi tanıyan ikinci ülke Rusya oldu.
Rusya merkezli TASS haber ajansı, Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açma kararı aldığını dünyaya duyurdu.
"RUSLARA YÖNELİK GEREKLİLİKLER NEDENİYLE BELİRLENDİ"
Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi konuyla ilgili değerlendirmesinde "Kıbrıs'ı kuzeyinde (KKTC'de) konsolosluk hizmetleri sağlama kararının siyasi anlamı/iması yok ve oradaki Ruslara yönelik gereklilikler nedeniyle belirlendi" ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'DEN SONRA İKİNCİ ÜLKE OLDU
Rusya'nın konsolosluk açma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Atılan adımla birlikte Türkiye'den sonra KKTC'yi tanıyan ikinci ülke Rusya oldu. Elde edilen verilere göre Ada'nın kuzeyinde 50 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor.