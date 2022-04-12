Son Dakika! Putin: Ukrayna'daki askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek, durmayacağız

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 48 gün geride kaldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in işgalinde hedeflenen amaçlara ulaşamayan Rus ordusu rotasını ülkenin doğusuna çevirirken, müzakere masalarından somut sonuçlar elde edilememesi sonrasında saldırılarını da günden güne artırıyor.

"OPERASYONLARI RUSYA'YI KORUMAK İÇİN YAPIYORUZ"

Bugün savaşın gidişatına ilişkin yeni bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri operasyonların ülkelerini korumak için düzenlendiğini ve başka seçeneklerinin olmadığını kaydetti.

"DÜNYADAN İZOLE OLMAK GİBİ BİR PLANIMIZ YOK"

Dünyanın geri kalanından izole olma gibi bir planlarının bulunmadığına vurgu yapan Rus lideri Putin, " Ukrayna'daki operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek, durmayacağız" ifadesini kullandı.

PUTİN'E KİMYASAL SİLAH SUÇLAMASI

Öte yandan bugün Rusya ile ilgili ortaya atılan kimyasal iddiası ise büyük tartışma yarattı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ortaya attığı ve yetkililerin gündeme getirdiği iddiaya göre, Rusya lideri Putin'in talimatıyla birlikler Ukrayna'nın Mariupol bölgesinde kimyasal silah kullandı. Bölgede yaşayan vatandaşların nefes alıp vermekte zorlandığını aktaran askeri yetkililer, zehirli maddenin insansız bir hava aracından bırakıldığını aktardı.

"İDDİALAR DOĞRUYSA DERİN ENDİŞE KAYNAĞI"

Ukrayna'dan gelen bu açıklamalara ABD ve İngiltere'den de yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuyu yakından takip ettiklerini duyurdu. Pentagon sözcüsü John Kirby, "Sosyal medyada Rus güçlerinin Mariupol'de kimyasal silah gönderdiğine dair iddiaların farkındayız. Şu an için bunların doğruluğunu onaylayamayız fakat yakından takip ediyoruz" dedi. Kirby açıklamasının devamında, "Eğer bu iddialar doğruysa derin endişe kaynağı ve Rusya'nın biber gazını kimyasal unsurlarla karıştırmasından endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

İNGİLTERE: PUTİN'İ SORUMLU TUTACAĞIZ

Kimyasal silah iddiaları ile ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamayı bizzat İngiltere Dışişleri Bakanı Lizz Truss yaptı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Truss, "Rusya'nın Mariupol'de insanlara kimyasal silahlar kullandığına dair haberler geliyor. Bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için hızlıca çalışıyoruz. Bu tür silahların kullanımı gerilimi artıracaktır ve biz de Putin ve rejimini sorumlu tutacağız" dedi.