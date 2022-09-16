Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı Şangay Zirvesi'nde, şubat ayından beri devam eden Ukrayna savaşı hakkında "Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Putin, Modi'ye Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istediğini ve Hindistan'ın çatışmalarla ilgili endişelerini anladığını söyledi.

"BİZ SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Açıklamalarında Rus lider, "Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazır, ancak Kiev müzakere etmeyi reddediyor" dedi.

"ENDİŞELERİNİZİ BİLİYORUM"

Sözlerine sürdüren Putin, Modi'ye hitaben, "Ukrayna'daki çatışma konusundaki tutumunuzu, sürekli dile getirdiğiniz endişelerinizi biliyorum." ifadesini kullanarak Moskova'nın "tüm bunları mümkün olan en kısa sürede durdurmak için" her şeyi yapacağına dair güvence verdi.

"UKRAYNA ASKERİ YOLA BAŞVURMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Devam eden çatışmalar konusunda Kiev yönetimini suçlayan Rusya Devlet Başkanı, "Ukrayna liderliğinin müzakere sürecini reddettiğini ve hedeflerine askeri yollarla ulaşmak istediğini ilan etmesinden" üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.

RUSYA'NIN BARIŞ ŞARTLARI NELER?

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtmişti. Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizmişti.

Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ve Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.