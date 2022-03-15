New York ve Washington'da evsizleri öldüren seri katil yakalandı

Washington polisi bu sabah erken saatlerde açıklamak yaparak New York ve Washington'da evsizleri uyurken öldüren seri katilin yakalandığını duyurdu. Polis açıklamasında "Bu sabah erken saatlerde, polis güçleri şüpheliyi Washington kent merkezinde gözaltına aldı. Şu anda Cinayet Masası'nda sorgulanıyor" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI

New York ve Washington kentlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi, 3 Mart'tan itibaren toplamda 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi yaralamıştı. Kurbanlarını evsizlerden seçen katili bulmak için New York kenti yetkilileri 70 bin dolar, Washington kenti yetkilileri ise 55 bin dolar ödül koymuştu.

Demirören Haber Ajansı / Dünya