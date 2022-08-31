Son Dakika: PKK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde sorumlu Ümit Tarhan, Irak'ta etkisiz hale getirildi

MİT, başarılı operasyonlarla terör örgütlerinin kabusu olmaya devam ediyor. Son olarak MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesine nokta operasyon düzenlendi.

SABOTAJ EĞİTİMİ VERİYORDU

Operasyonda terör örgütünün PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.

TAKİP ALTINDAYDI

MİT, Ümit Tarhan'ı örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen eylemlere katıldığı, eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği yönündeki tespitler üzerine, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

SAHA AJANLARI GÖREVLENDİRİLDİ

Saha ajanları, Ümit Tarhan'ın faaliyetlerini takip etmek üzere Gara'da görevlendirildi. Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi. Ümit Tarhan'ın Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için, intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Ümit Tarhan ve beraberindeki terörist etkisiz hale getirildi.

Örgüt mensuplarının eğitimi için Irak/Gara alanına özel olarak getirilen saldırı-sabotaj uzmanı Ümit Tarhan'ın MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinin, Gara alanında PKK'da yönetimsel sorunlar yarattığı belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu ifade ediyor.