Son dakika: Kuleba'nın Tweet'inden sonra Renault, Shell ve Nestle, Rusya'da operasyonları durdurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Tweet' atarak Renault Grup'un Rusya'dan çekilmediğine dikkat çekmiş ve kamuoyunu boykota çağırmıştı. Renault Grup, aynı gün yanıt vererek "Renault'nun Rusya'daki endüstriyel faaliyetleri bugün itibarıyla durdurulmuştur" açıklamasında bulundu. Bakan Kuleba'nın daha önce çağrı yaptığı yiyecek ve içecek üreticisi Nestle dün açıklama yaparak bebek maması gibi temel gıda dışındaki tüm üretimlerin durdurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba 23 Mart'ta twitter hesabından açıklama yaparak "Renault, Rusya'dan çekilmeyi reddediyor. Renault'nun Avrupa'da acımasız bir saldırganlık savaşını desteklemesi kimseyi şaşırtmamalı. Ancak hataların, özellikle tekrarlandığında, bir bedeli olmalıdır. Dünyanın dört bir yanındaki müşterileri ve işletmeleri Renault Grubunu boykot etmeye çağırıyorum" demişti.