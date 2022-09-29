Son Dakika! Kremlin: 30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin imza töreni düzenlenecek
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Son dakika! Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenlenecek" ifadesini kullandı. Katıldığı bir etkinlikte konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.
24 Şubat tarihinden beri devam eden Ukrayna- Rusya savaşında çok çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bir süredir devam eden Ukrayna'nın Donetsk, Herson ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin ilhakı konusunda konuştu. Peskov, "30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenlenecek" dedi.
Peskov, bu sözlerinin yanı sıra anlaşmanın detayları hakkında da bilgi verdi. İmza törenine Vladimir Putin'in bizzat katılacağını belirten sözcü, ayrılıkçı bölge liderlerinin de saat 15.00'da başlayacak törene katılacağını aktardı.
Açıklamalarının devamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin hazırlandığını belirten Peskov, "Evet, böyle bir telefon görüşmesi hazırlanıyor, gerçekleştiğinde haber vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk, Luhansk ve Herson'un ayrılıkçı liderleri, referandumların düzenlenmesinin ardından Rusya'ya bağlanmak için geçtiğimiz günlerde resmi bir başvuruda bulundu. Zaporijya bölgesindeki sözde yönetim de ilerdeki günlerde Rusya'ya bağlanmak için başvuracağını açıkladı.
Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının açıkladığı verilere göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referanduma katılanların yüzde 99,23'ü Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı. Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda, oyların yüzde 98,42'isi Rusya'ya katılmak için verildi. Rus ordusunun kontrol altındaki Zaporijya bölgesinde düzenlenen referandumda, katılımcıların yüzde 93,11'i Rusya'ya bağlanmaktan yana kullanıldı.
ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumları tanımayacağını bildirmişti. Birleşmiş Milletler (BM) de bu referandumların uluslararası hukuka "aykırı" ve "yasa dışı" olduğunu açıklamıştı.