Son dakika! Kremlin'den tehdit gibi mesaj: ABD istesin ya da istemesin Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda

Ukrayna ile Rusya arasındaki sıcak savaşın 39. gününde Kremlin'den ABD'ye tehdit gibi bir mesaj gönderildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, " Ukrayna'daki askeri operasyon tüm hedeflerine ulaşacak" denildi.

"BATININ NE KADAR ÇILGIN DAVRANABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"

Rusya- Ukrayna arasında süren barış görüşmelerine ilişkin, "Moskova ve Kiev'in görüşmelerin sonucu olarak bir belge imzalamasını umuyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada, Rus gazı dışında başka şeyler için de Ruble döneminin başlamasının mümkün olduğu belirtildi ve "Putin'e uygulanan yaptırımlar Batı'nın ne kadar 'çılgın' davranabileceğini gösterdi" denildi.

"ABD İSTESİN YA DA İSTEMESİN..."

Açıklamada, "ABD istesin ya da istemesin Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Belarus devlet televizyonuna verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin İstanbul'da yapılması çerçevesinde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere değinmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü bir siyasi lider olduğuna işaret eden Peskov, "Türkiye, çok büyük bölgesel bir güç ve ülke. Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel" ifadesini kullanmıştı.

İKİ ÜLKE DE ÇOK BÜYÜK EKONOMİK PROJELER GELİŞTİRİYOR

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde farklı görüşlerin olduğunu ve bazı noktalarda iki ülkenin birbirini tam anlayamadığını kaydeden Peskov, bütün bunlara rağmen karşılıklı çıkarlar temelinde ortaklık ilişkisinin baskın geldiğini, bu yüzden iki ülkenin çok büyük ekonomik projeler geliştirdiğini dile getirmişti.