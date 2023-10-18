Son Dakika! İsrail'i ziyaret eden Biden 'katliam' demedi: Hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış görünüyor

Son dakika! İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği bombalı saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, ABD Başkanı Joe Biden soluğu İsrail'de aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak bir açıklama yapan Biden, "Üzgünüm, hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış görünüyor." dedi.

Tüm dünya İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi vurarak katliam yapmasını konuşurken, ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. Netanyahu ile birlikte kamera karşısına geçen Biden, "Üzgünüm, hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış görünüyor." ifadelerini kullandı.

BİRBİRLERİNİ GÜLEREK KARŞILADILAR

İsrail, dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Binlerce insanın güvenli olduğu gerekçesiyle sığındığı hastanede en az 500 kişi öldürüldü. Dünya bölgeden gelecek haberlere kilitlenmişken; ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Benjamin Netanyahu ve yeni kurulan savaş kabinesinin temsilcileriyle görüşmek üzere İsrail'e indi. Biden ve İsrailli yetkililer dün gece bir katliam yaşanmamış gibi gülerek birbirleriyle kucaklaştı.

"HAMAS BÜTÜN FİLİSTİN HALKINI TEMSİL ETMİYOR"

Karşılama töreninin ardından Netanyahu ve Biden kamera karşısına geçti. Biden, "ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını tüm dünyanın bilmesini istiyorum. Hamas'ın saldırılarında binlerce insan katledildi, birçok insan rehin alındı. Öyle korkunç şeylere sebep oldular ki bunlar akıl dışı. Amerikalılar da sizinle aynı fikirde, endişeli. İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz. Hamas bütün Filistin halkını temsil etmiyor, onlara acıdan başka bir şey getirmedi. Masum Filistinlilerin hayatını koruma ve kurtarma konusunda dikkatli olmalıyız, çünkü biz Amerikalılar böyle insanlarız. İsrail halkının cesareti, kararlılığı kahramanlığı gerçekten çarpıcı." dedi.

"DİĞER TARAF YAPMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Katliamın İsrail tarafından gerçekleştirilmediğini iddia eden ve saldırı yerine patlama kelimesini kullanan Biden, "Üzgünüm, İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor. Ancak birçok insan emin değil" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: 1.400 İSRAİLLİYİ ÖLDÜRDÜLER



İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin verdiği koşulsuz destek için teşekkür etti. Netanyahu, Hamas'ın DAEŞ'ten daha tehlikeli bir örgüt olduğunu öne sürdü. Netanyahu, ayrıca Hamas'ın saldırısında ölenlerin sayısını güncelledi. İsrail Başbakanı, "7 Ekim'de Hamas, bin 400 İsrailliyi, belki de daha fazlasını öldürdü. İsrail'in arkasında durmaları için diğer ülkelere çağrıda bulunuyorum." dedi.